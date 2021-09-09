Футболист «Ромы» не исключил, что может продолжить карьеру в России

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в России.

«Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда», — приводит слова Мхитаряна «Матч ТВ».

Ранее Мхитарян продлил контракт с римским клубом.

Представители «Ромы» и игрока согласовали контракт до 2023 года. Оклад футболиста составляет €4,5 млн в год, а также включает бонусы.

Напомним, что в прошедшем сезоне Мхитарян принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.

32-летний армянин выступает за «Рому» с 2019 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мхитаряна составляет €15 млн.