Стало известно, когда ФИФА примет решение о проведении ЧМ раз в два года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года.

«У нас должна быть простая и понятная система, которую все понимают, которая четко определяет, когда проводятся игры национальных команд, а когда — клубные игры. Нам нужно принять некоторые решения к концу этого года», — сказал Инфантино в интервью SNTV.

В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года. В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.

Ближайшее первенство мира пройдет в 2022 году в Катаре. В последний раз на нем выступят 32 команды. На чемпионате мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением об идее проведения чемпионата мира каждые два года.