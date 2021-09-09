Сборная Италии обновила мировой рекорд по беспроигрышной серии

Сборная Италии в отборочном матче ЧМ-2022 разгромила Литву со счетом 5:0 и продлила беспроигрышную серию до 37 игр, обновив мировой рекорд.

В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года. Тогда итальянцы в Лиге наций уступили сборной Португалии со счетом 0:1.

В последний раз мировой рекорд был установлен сборной Бразилии, которая не проигрывала 35 матчей – с 1993 по 1996 год. Затем Испания повторила беспроигрышную серию бразильцев, не проиграв в 35 матчах к ряду с 2007 по 2009 год.

Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из «Зенита».

Напомним, сборная Италии выиграла чемпионат Европы — 2020. Главная встреча турнира против сборной Англии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Ранее стало известно, что 43-летний футбольный болельщик Скотт МакКласки, обвиняемый в расистских оскорблениях в адрес темнокожих игроков сборной Англии после финального матча Евро-2020 с Италией, приговорен условно к 14-недельному тюремному заключению.