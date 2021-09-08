Собчак — об уходе Канделаки с «Матч ТВ»: это не повышение, это ее слив

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала уход Тины Канделаки с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Она перешла на должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа».

«Ой, ну честное слово, лошки в руках держат флажки, умоляю. Это не повышение Тины, это ее слив, возможность скинуть с борта матч тв. И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали. Потому что никакой Картозия и никакой Петренко подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме? Где эти двое, а где наша царица полей и ее «Чума» с Ольгой Бузовой, и в целом чума в виде нее. Ну надо какие-то реалистичные сказки то рассказывать», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Собчак заявила, что Канделаки давно пытались убрать с «Матч ТВ». По словам Собчак, бывший генеральный директор и председатель правления «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко хотел избавиться от Канделаки, но этому посодействовал только генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«А про показатели успеха я уже вам писала, чего только стоит мое легкое победоносное расследование о ее гениальной работе на независимой платформе в качестве совладелицы «Карбон продакшен». Как только человек с такими компетенциями выходит на свободный и негосударственный рынок, получается полный трэш.

Мой прогноз: спокойненько будет сидеть, формально что-то возглавляя, реально не влияя ни на что, и слава богу», — написала Собчак.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением с «Газетой.Ru» о бывшем генеральном продюсере «Матч ТВ» Тине Канделаки.