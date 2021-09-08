Губерниев: только дурачье может говорить, что матч с Мальтой — это позор

Комментатор Дмитрий Губерниев, высказываясь об игре сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой (2:0), заявил, что «только дурачье может говорить, что выступление национальной команды — это позор. Слова Губерниева передает «Чемпионат».

«Сейчас только дурачье может говорить, что выступление сборной России на международной арене и матч с Мальтой — это позор. Самое главное было выиграть, а с этой задачей сборная справилась блестяще. Отдельно хочется отметить мастерство Гильерме, который никуда не попал на чемпионат Европы, гол того же Смолова, на которого не делалась ставка до этого.

В конечном счете мы видим одну и ту же картину: кто бы сборную не тренировал, уровень российского футбола слабый, а игроки у нас весьма средненькие», — сказал Губерниев.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя «Газете.Ru» уход Тины Канделаки с поста генерального продюсера «Матч ТВ», резко высказался о комментаторе Дмитрии Губерниеве.