Экс-гендиректор «Локомотива»: уверенного впечатления игра сборной не оставляет

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Ребята выполнили задачу, молодцы. Уверенного впечатления игра не оставляет, но тренерский штаб работает, ищет оптимальное сочетание игроков, игровую схему. Игроки тоже немного нервничают, но в целом есть результат, это главное сегодня.

Говорить о шансах нашей сборной на ЧМ пока рано. Эта задача еще не решена. На данный момент я бы оценивал сборную по решению именно этой задачи. А успешно выступать на чемпионатах мира — когда такое было последний раз, если не считать ЧМ-2018?» — приводит слова Геркуса Sport24.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил выступление сборной России в сентябрьских матчах отборочного этапа к чемпионату мира — 2022.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.