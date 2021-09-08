Журналист Уткин высказался о матче Россия — Мальта

Блогер и журналист Василий Уткин высказался о матче шестого тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными России и Мальты (2:0).

«Давайте вспомним, что у нас было с Мальтой по весне. Тогда, прямо скажем, запах легкого тлена чувствовался сильнее, потому что это было неожиданно, ведь мало кто интересуется Мальтой, чтобы понимать, что там итальянский тренер что-то из себя представляет и так далее…» — сказал Уткин на своем Youtube-канале.

Уткин отметил, что ситуация в группе H сильно поменялась. Также журналист подчеркнул, что сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла в трех матчах, в которых ни разу не пропустила.

«А вот сейчас у этой команды есть еще и вера в собственные силы и поддержка болельщиков, которую она получила. В целом, мне все это кажется очень даже неплохо», — сказал Уткин.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко, комментируя победу сборной России над Мальтой (2:0) в отборе к ЧМ-2022, заявил, что «ожидал прогресса после каждого матча, а получается, что играем только хуже».