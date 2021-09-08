Хавбек сборной России рассказал о требованиях тренерского штаба в матче с Мальтой

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу национальной команды в матче с Мальтой (2:0) в рамках шестого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«В целом все хорошо — набрали семь очков и идем на первом месте. Самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении, и я с оптимизмом смотрю на октябрьские матчи. Была установка прессинговать соперника. Мы понимали, что Мальта будет стараться держать мяч и мало выносить. Мы играем дома, и мы делали все правильно, что прессинговали на половине поля гостей. В большинстве случаев нам это удавалось», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Также Кузяев добавил, что футболисты сборной России постепенно привыкают к требованиям тренерского штаба. От них требуют стараться играть низом, почаще забегать за спину соперника.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее Федор Смолов рассказал, как узнал о своем капитанстве в матче Мальтой.