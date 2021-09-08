Смолов рассказал, как узнал о своем капитанстве в матче Мальтой

Форвард московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов поделился мнением о своем капитанстве в матче с Мальтой (2:0) в рамках шестого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.
«За два часа до игры на установке объявили, что я выбран капитаном на матч. На самом деле я не впервые вывожу команду с капитанской повязкой», — цитирует игрока «Матч ТВ».
Также нападающий добавил, что для него это огромная честь и ответственность. Однако в силу того, что ему уже 31 год, нервозности от этого события меньше.
После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.
Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.
Квалификация ЧМ-22
Россия - Мальта — 1:0
Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).
Ранее сообщалось, что бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал игру сборной России в матче с Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.