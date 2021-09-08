Кавазашвили заявил, что никто не в состоянии заменить Дзюбу в сборной России

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал игру сборной России в матче с Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Карпин, мой дорогой друг, сможешь ли ты доработать до конца контракта? После таких тяжелых игр не хватит ни нервов, ни сил, а в психологическом плане он может чувствовать себя плохо, потому что так, как играет наша сборная – это ужас.

В чем состоит стратегия нашей сборной? Если только в том, чтобы выцепить три очка с трудом – это одно. Если же нужно построить коллектив с красивой игрой – другое. Нельзя пачками менять футболистов, они же не могут друг друга понять на поле», - приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Также ветеран добавил, что Дзюба по-прежнему нужен команде. Ни один игрок не может его заменить.

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не был вызван главным тренером сборной России Валерием Карпиным на сентябрьские матчи из-за плохой формы.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о матче сборных России и Мальты