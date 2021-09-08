Олимпийская чемпионка — о снятии Израиля с ЧМ по гимнастике: они испугались

Чемпионка Олимпийских игр — 2000 в Сиднее по художественной гимнастике Юлия Барсукова прокомментировала отказ сборной Израиля выступить на чемпионате мира в Японии.

«Скорее всего, они испугались. После Игр в Токио, после всего того, что произошло, был ажиотаж от этого. Нам не нужна передышка, все находятся в хорошей форме. Линой Ашрам — достойный соперник, девушка здесь совершенно не причем, просто было некомпетентное судейство и все», — приводит слова Барсуковой «Матч ТВ».

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония).

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на решение сборной Израиля сняться с ЧМ.