Карпин рассказал, почему в матче с Мальтой пенальти бил Бакаев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в матче национальной команды с Мальтой (2:0) пенальти бил хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев.

На 84-й минуте полузащитник красно-белых удвоил преимущество россиян.

«Пробить пенальти — это решение Бакаева. Те пенальтисты, которые у нас запланированы, их на поле уже не было, поэтому пробил Бакаев», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее защитник московского «Спартака» прокомментировал победу национальной команды над Мальтой.