Джикия: российский футбол не деградирует, это европейский развивается

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу национальной команды над Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Деградирует ли наш футбол? Нет. Это европейский развивается. Если вы ищите какие-то проблемы, то ищите их во мне. Я виноват, пусть будет так. Самое главное, что мы выполнили то, что могли сделать — заработать семь очков. С хорватами тоже хотели выиграть, но вышло как вышло. Считаю, что мы выполнили свою задачу и свою работу», — цитирует футболиста Sport24.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной России над Мальтой.