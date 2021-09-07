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Карпин: в сборной почти нет тренировок

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с травмированными игроками национальной команды.

«Для совсем непонятливых: в сборной почти нет тренировок. Времени нет, да и сил. Много травм? Это повреждения: голеностоп, спину прихватило... Если бы это была не сборная, а клуб, недельный цикл, то никто бы про это не узнал. Смысл держать футболиста, если он не может дня три тренироваться, а у нас всего шесть дней? Поэтому отправляем домой тех, кто не может работать пару дней», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Мальта.

Ранее ведущий передачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант, высказываясь о победе сборной России над Кипром (2:0) в квалификации ЧМ-2022, предположил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба смотрел этот матч дома по телевизору.

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