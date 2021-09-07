Ургант: Дзюба смотрел матч с Кипром дома по телевизору, что он в это время делал – не знаю

Ведущий передачи «Вечерний Ургант» Иван Ургант, высказываясь о победе сборной России над Кипром (2:0) в квалификации ЧМ-2022, предположил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба смотрел этот матч дома по телевизору.

«Я честно скажу: мало времени прошло для того, чтобы что-то анализировать. Могу сказать, вывод есть. Кардинальное отличие той сборной и того тренера [Черчесова] вот от этой сборной и этого тренера [Карпина]: из того, чего точно нет, – нет усов, но то, что привнес Валерий Карпин, – волосы на голове.

И нет Дзюбы. Дзюба не играл. Он смотрел этот матч дома по телевизору. Что он в этот момент делал, я не знаю», – сказал Ургант в своей программе.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-22 между Россией и Мальтой.