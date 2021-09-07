Селюк ответил жене Карпина: известность Заремы не дает покоя многим женщинам

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил жене главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарье. Ранее Карпина выступила с критикой Селюка, который раскритиковал ее за то, что она чрезмерно часто выставляет свою жизнь на показ в социальных сетях.

«Главный тренер сборной — это государственная должность. Любая жена государственного служащего, на которого направлено много взоров болельщиков, должна быть скромнее. Мое мнение. Я так считаю согласно своему воспитанию. Видимо, известность Заремы Салиховой не дает покоя многим женщинам в пиар-направлении.

Во-первых, я не собираюсь входить в полемику с женами и подругами футболистов и тренеров. Во-вторых, жена главного тренера и жены футболистов показали неприличный жест после матча с «Сочи» — скорее всего, Карпина права, что ей надо удалить свой Instagram. Ничего хорошего там увидеть нельзя», — приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».