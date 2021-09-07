Жена Карпина ответила футбольному агенту: видимо, он давно не видел губы и попы

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, ответила футбольному агенту Дмитрию Селюку, который раскритиковал супругу наставника национальной команды за то, что она чрезмерно часто выставляет свою жизнь на показ в социальных сетях.

Ранее Селюк в интервью «РБ Спорт» заявил следующее: «Сейчас везде появляется жена Карпина. «Мы сделали вот так. Вот мы на матче. Вот мы там, мы здесь». Я понимаю, что некоторым нравится пиариться за счет мужа. Но это сборная России, а не «Ростов». И снимать на YouTube, как ее встречают, как она едет вместе с ребенком, как она садится в машину. Так нельзя! Это сборная, а не шарашкина контора. Давайте вообще всех жен соберем. Пусть все показывают грудь, попу, раздутые губы».

«Я рада показать девчонкам — ходите на футбол, поддерживайте, болейте, любите! Но не сейчас. Я 30 лет прожила в другом государстве, где женщина была президентом страны. Для меня очень непонятно, когда такие люди как Селюк позволяют себе такие вещи. Особенно, писать про попы и губы. Видимо, он эти попы и губы давно не видел. Вот и все», — приводит слова Карпиной «Спорт-Экспресс».

Ранее Дарья Карпина оценила качество игры российской команды в игре с Кипром.