Экс-вратарь сборной России — об игре с Мальтой: не надо быть самоуверенными

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-22 между Россией и Мальтой.

«Сейчас уже чувствуется, что сборная оживает. Говорить, что нужно победить Мальту с разгромным счетом, — неправильно. Не надо быть самоуверенными. Понятно, что мы явно сильнее и выше классом, но все равно нужно приложить много усилий. Совсем недавно сборная Мальты забила три мяча киприотам, а мы забили киприотам только два», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Нигматуллин считает, что сборная России должна сыграть дома хорошо. По мнению бывшего вратаря, проблема сильных команд заключается в том, что не настраиваются должным образом на слабых соперников. Также Нигматуллин отметил, что отсутствие Головина не скажется на игре сборной России, так как у национальной команды есть много хороших молодых игроков.

«Верю, что Смолов сейчас может повести за собой партнеров в атаке. Предположу, что счет будет 3:0», — сказал Нигматуллин.

7 сентября сборная России встретится с командой Мальты. Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Ранее нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что не имеет амбиций обойти нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и экс-игрока петербургского клуба Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.