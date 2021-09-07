Футбольный менеджер: если выпустить Дзюбу на 5-10 минут, он будет ходить и бубнить

Футбольный менеджер Алексей Сафонов в преддверии матча отбора на ЧМ-22 между сборными России и Мальты заявил, что присутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборной может повлиять на микроклимат в команде.

«Я спрашивал у Глушакова, поехал бы он в сборную играть по 10-15 минут, он мне ответил, что сборная для него честь, и он готов хоть разорваться. А зная Дзюбу, если его выпустить на 5-10 минут, он будет ходить и бубнить, влияя на микроклимат. Карпин с этим сталкивался в «Спартаке». Дзюба и Карпин оба по натуре лидеры. Валере сейчас нужен нормальный фон вокруг сборной, без интриг и скандалов. Надо набрать свои очки, а дальше — смотрите на турнирную таблицу», — приводит слова Сафронова «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022.

7 сентября сборная России встретится с командой Мальты. Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением об игре сборной России при Валерии Карпине.