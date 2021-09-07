Карпин — о запрете сахара в сборной: без конфетки никто не умрет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему он запретил футболистам национальной команды есть сахар, передает «Чемпиоанат.com».

«За неделю, даже восемь дней сахар убрали, но через неделю опять начнут есть. Мы пытаемся всем меню доказать, что можно питаться хорошо и правильно – и что без тортика, конфетки и шоколадки никто не умрет», — сказал Карпин.

Также Карпин сравнил футболиста с автомобилем, сказав, что в хорошую машину не заливают 92-й бензин.

«Правильное питание – это 98-й. С питанием для футболистов происходит то же самое», — добавил он.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела два матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром.

7 сентября сборная России встретится с командой Мальты. Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об уровне молодых российских футболистов.