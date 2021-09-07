В Португалии сообщили о судьбе тренера Витории в «Спартаке»

Руководство московского «Спартака» полностью поддерживает главного тренера команды Руя Виторию, сообщает A Bola.

По информации португальского издания, специалист на днях встречался с представителями команды и обсудил с ними план улучшения положения клуба в чемпионате России. В ходе беседы правление «Спартака» выразило полную поддержку тренеру.

Португальский специалист возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место в турнирной таблице первенства.

Прежде Витория тренировал «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года. Также Витория работал в португальских клубах «Фатиме», «Пасуш де Феррейре» и «Витории» из Гимараэша.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на обвинения в том, что футболисты красно-белых недовольны главным тренером Руем Виторией и хотят его отставки.