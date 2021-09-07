Отец Неймара получил €20 млн, чтобы его сын остался в «ПСЖ»

Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара получил от одного из руководителей €20 млн, чтобы футболист остался во французской команде, сообщает Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1.

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта этим летом хотел вернуть форварда в команду. Узнав об этом, один из функционеров перевел на счет отца игрока солидную сумму.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В составе парижской команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), трехкратным обладателем Кубка страны (2017/18, 2019/20, 2020/21), победителем Кубка лиги (2017/18) и двукратным обладателем Суперкубка Франции (2018, 2020).

В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 18 матчах, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар зарабатывает в «ПСЖ» €6,5 млн в год за вежливость по отношению к болельщикам клуба. Также бразильский нападающий не должен допускать в своих высказываниях критику в адрес клуба и его сотрудников.