В Госдуме оценили игру российских молодых футболистов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об уровне молодых российских футболистов.

«Молодежь у нас не хуже, чем европейская. Бегают и думают быстро, пока миллиарды не зарабатывают, на тусовках не пьют. И натурализованные игроки помогут как старшие товарищи. Поэтому все будет хорошо», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Также парламентарий поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты. Он считает, что соперник российской команды не является грозным.

«Тем более наши ребята на позитиве, поэтому нужна только победа», — сказал Свищев.

Встреча между командами России и Мальты пройдет 7 сентября на «Открытие Арене» в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру сборной России при Валерии Карпине.