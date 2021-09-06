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Малкин и Капризов попали в топ-40 игроков НХЛ по версии сайта лиги

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Gene J. Puskar/AP

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала рейтинг лучших игроков с 31-е по 40-е места. Список опубликован на официальной странице организации в Twitter.

В рейтинг попали форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (33-е место) и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (35-е место).

В составлении списка принимали участие аналитики НХЛ, продюсеры и работники официальных ресурсов Лиги.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата 34-летний Малкин принял участие в 33 матчах, в которых набрал 28 (8+20) очков. Также в его активе пять (1+4) баллов в четырех встречах плей-офф. После окончания сезона нападающему была проведена операция на колене.

Для 24-летнего Капризова прошлый сезон стал дебютным в НХЛ. В 55 матчах регулярного чемпионата он набрал 51 (27+24) очко, а также стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку сезона.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» согласовала с Капризовым контракт на пять лет на сумму $45 млн. Таким образом российский хоккеист будет получать в среднем $9 млн за сезон.

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Хоккей. НХЛ
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