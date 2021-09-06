Карпин прокомментировал большое количество травм в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о большом количестве травм в национальной команде, передает «Чемпионат.com».

«Травмы связаны с последним туром в РПЛ и с играми, где есть борьба и интенсивность. У нас не было не то что высокой нагрузки на тренировке, а даже средней. Все тренировки средние или просто восстановительные. Мы играем и восстанавливаемся», — сказал Карпин.

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее Карпин рассказал, кто может стать капитаном сборной России в матче с Мальтой.