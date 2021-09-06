Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке

Бывший игрок сборной Бразилии по футболу Пеле рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

«В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в правой толстой кишке. Опухоль была выявлена ​​во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе», — написал Пеле в Instagram.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за «Сантос», Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде. Во второй половине 90-х годов исполнял обязанности министра по делам молодёжи, туризма и спорта Бразилии.

Ранее сообщалось, что Пеле находится в больнице.