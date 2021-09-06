Экс-игрок сборной Бразилии Пеле находится в больнице

Бывший футболист сборной Бразилии находится в госпитале на протяжении последних шести дней, передает Reuters.

Причина госпитализации не уточняется.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за «Сантос», Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде. Во второй половине 90-х годов исполнял обязанности министра по делам молодёжи, туризма и спорта Бразилии.

Ранее пресс-служба бразильского «Сантоса» опубликовала заявление, в котором утверждается, что игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси не побил рекорд Пеле по числу забитых мячей за один клуб. Бразильский клуб заявляет, что 448 мячей, которые сегодня не учитываются из-за того, что они были забиты в товарищеских матчах, были забиты в ворота основных команд тех сезонов.