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Тренера сборной Мальты обрадовала новость о травме Головина

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Наставник сборной Мальты по футболу Дэвис Манджа высказался о травме Александра Головина, которая не позволит ему сыграть с мальтийцами в отборочном матче к чемпионату мира по футболу, передает «Чемпионат.com».

«Головин не сыграет? Хорошая новость (смеется)! Он очень хороший игрок. А что касается Дзюбы, то важно, что раньше играл мощный нападающий Дзюба, а теперь – Смолов. Он не такой мощный, это тоже важное изменение в вашей сборной», — сказал Манджа.

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее сообщалось, что Головин не сыграет в отборочном матче к чемпионату мира против сборной Мальты.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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