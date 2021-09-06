Тренер сборной Мальты: с приходом Карпина у сборной России появился новый стиль

Тренер национальной команды Мальты Дэвис Манджа поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу против сборной России, передает «Чемпионат.com».

«Будет сложная игра, но мы постараемся сыграть в наш футбол. Конечно, я смотрел матчи с Хорватией и Кипром. С приходом Карпина появился новый стиль, у него свои представления об игре. Я обратил внимание на изменения в игре полузащитников», — сказал Манджа.

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Александр Головин не сыграет в отборочном матче к чемпионату мира против сборной Мальты из-за травмы.