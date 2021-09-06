Легенда ММА Тактаров проведет бой с Монсоном в рамках промоушена HardCore MMA

Российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров проведет поединок против Джеффа Монсона в рамках промоушена HardCore MMA. Об этом на YouTube-канале HFC MMA рассказал глава промоушена Анатолий Сульянов.

«С десяти лет я смотрел бои Тактарова, еще когда они были на кассетах. В те времена у меня зародилась мечта создать подобный проект. Для меня огромное счастье и честь провести стердаун и бой легендам смешанных единоборств», — сказал Сульянов.

Монссон отметил, что он продолжает тренироваться и он будет делать все, что от него зависит, чтобы показать максимальный результат.

Hardcore MMA — лига смешанных единоборств, которая входит в состав промоушена HardCore Fighting Championship Лига была создана летом 2020 года. Турниры лиги транслируются на официальном Youtube-канале. В феврале 2021 года было анонсировано введение новой лиги — Hardcore MMA, где бойцы борются за главный приз – 20 млн долларов.

Ранее Александр Емельяненко оскорбил Тактарова, назвав его «двуличным дебилом».