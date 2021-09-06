Актер Баринов: для сборной России ничья с Мальтой станет катастрофой

Актер и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о предстоящем матче сборной России с Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Надо выигрывать. Даже если бы мы играли со сборной Англии, мы бы все равно ожидали положительного результата. Правда, говорили бы, что ничья – это неплохо, а тут ничья будет катастрофой. Победа – и только.

Пусть говорят, что угодно. Конечно, нужна крупная победа, но не забывайте: Мальта обыграла Кипр. А мы от Кипра во втором тайме могли и пропустить. Проиграть, наверное, не могли, а пропустить могли. Как они учтут эти уроки, не знаю. Играем дома, может, это поможет. Выигрывать с крупным счетом надо, а получится или нет, это уже не нашего ума дело», — сказал Баринов «Газете.Ru.

Напомним, национальная команда дома сыграла вничью с Хорватией (0:0), на выезде обыграла сборную Кипра (2:0).

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче сборной России с Мальтой.