Булыкин — о матче с Мальтой: таких соперников нужно обыгрывать

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче сборной России с Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«У меня ожидания хорошего результата. Все-таки таких соперников нужно обыгрывать. И по мастерству наши ребята намного выше, чем сборная Мальты. Главное, с первых минут показать свое желание и забить быстрый гол, как это было с Кипром. Думаю, что забьем больше двух мячей», — заявил Булыкин «Газете.Ru».

Напомним, национальная команда дома сыграла вничью с Хорватией (0:0), на выезде обыграла сборную Кипра (2:0).

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что известный в прошлом игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о выступлении сборной России в сентябрьских матчах квалификации чемпионата мира — 2022.