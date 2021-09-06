В ПКР назвали самые эмоциональные моменты Паралимпиады-2020

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков ответил на вопрос, какой момент Игр в Токио стал для него самым эмоциональным.

«Таких моментов несколько: первая в истории мужская медаль в командном фехтовании, саблистов, шли укол в укол, но добились победы.

Волейбольный финал нашей мужской команды с иранцами, имеющими в составе такого высокорослого спортсмена, который просто клал мячи, куда нужно. Иран — сильнейшая команда мира. Но ведь в третьем сете наши ребята дали бой, проявили самые лучшие мужские качества, профессионализм, волю, характер.

По-настоящему впечатлила эстафета в плавании ПОДА. Мы старались быть на всех видах спорта, старались везде успеть. Это, правда, не очень удавалось, но мы болели за каждого атлета», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. В активе 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходили с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в Госдуме оценили выступление спортсменов на Паралимпиаде.