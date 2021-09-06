Роналду рассказал, почему запретил своей матери посещать матчи с его участием

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, почему запретил своей матери Долорес посещать важные матчи с его участием.

«Сейчас ей не разрешается смотреть большие игры. Я говорю: «Послушай, у меня больше нет отца. Я не хочу потерять и свою маму, так что ты не будешь смотреть четвертьфинал, полуфинал или финал». Она два раза падала в обморок на стадионе. Она нервничает», — приводит слова Роналду Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» за 12 часов продал футболки Криштиану Роналду на $45 млн.