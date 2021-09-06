Черданцев ответил российскому рэперу на критику в свой адрес

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на претензии рэпера Левана Горозии, выступавшего под псевдонимом L'One.

«Леван, мы не работаем по команде. Мы высказываем ту точку зрения, которую считаем нужной. Разве после плохой игры нужна какая-то команда, чтобы сказать, что плохо – это плохо? И разве были высказаны кем-то в эфире претензии тренерскому штабу или лично главному тренеру? Нет.

По части 2. 1) потому что сборная готовилась к ЧМ, где в итоге превзошла все ожидания 2) потому что сборная выполнила задачу и попала на Евро 3) а вот во время Евро и особенно после него нужно было внимательнее смотреть наши эфиры. Там все было», – написал в ответ Черданцев в своем Twitter.

Горозия раскритиковал Черданцева и Константина Генича по поводу их негативных высказываний об игре сборной России при Валерии Карпине.

«Я так понял, господам Черданцеву и Геничу поступила команда фас. Что ж вы так не топили против сборной, когда там был Черчесов?» – написал Горозия в социальных сетях.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на критику рэпера Левана Горозии, выступавшего под псевдонимом L'One.