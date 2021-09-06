Кавазашвили — об РПЛ: мы разрушили все

Бывший вратарь «Спартака», член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Анзор Кавазашвили прокомментировал возможные реформы чемпионата России.

«У нас уже были реформы, которые много всего обещали. Но к чему мы пришли? К тому, что мы провалили наш чемпионат. У нас нет футболистов. Неужели не видно? Чего добивается РФС сегодня? Подумайте, какие были последствия после перевода чемпионата на «осень – весну». Мы разрушили все», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал победу национальной команды в матче с Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.