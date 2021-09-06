Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Петербурге мужчина поджег вход в здание суда 06:22
Хабиб: в ноябре планируем большой турнир в Москве 06:19
Черданцев ответил российскому рэперу на критику в свой адрес 06:12
Минобороны решило увеличить число резервистов 06:06
Сборной Аргентины вылетела из Бразилии после срыва матча 05:52
Юрист напомнил о наказании за подглядывание в чужие окна 05:41
Канадского премьера оскорбили на встрече с избирателями 05:32
Ученые раскрыли секрет сверхсилы муравьиных зубов 05:13
Сборная Марокко эвакуирована из Гвинеи после военного переворота в стране 05:01
Около тысячи человек, включая американцев, ждут вылета из афганского... 04:52
Бесплатная ставка 1000 р.

Кавазашвили — об РПЛ: мы разрушили все

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший вратарь «Спартака», член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Анзор Кавазашвили прокомментировал возможные реформы чемпионата России.

«У нас уже были реформы, которые много всего обещали. Но к чему мы пришли? К тому, что мы провалили наш чемпионат. У нас нет футболистов. Неужели не видно? Чего добивается РФС сегодня? Подумайте, какие были последствия после перевода чемпионата на «осень – весну». Мы разрушили все», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал победу национальной команды в матче с Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Европа не способна вести современную войну»
Эксперт рассказал о критической военной зависимости ЕС от Вашингтона
«Этот позор видит весь мир»: Месси в шоке от действий властей Бразилии
Футболисты сборной Аргентины покинули поле в матче со сборной Бразилии
«Может обходить защиту антител»: в США изучают новый штамм коронавируса
Эксперты выясняют, может ли «мю»-штамм коронавируса обойти защиту иммунитета
«Donda» Канье Уэста попал в список самых востребованных альбомов Billboard
Канадского премьера оскорбили на встрече с избирателями
В Приморье задержали браконьеров, продававших за рубеж части тел амурских тигров
Ученые раскрыли секрет сверхсилы муравьиных зубов
Новости и материалы
В Петербурге мужчина поджег вход в здание суда
Хабиб: в ноябре планируем большой турнир в Москве
Черданцев ответил российскому рэперу на критику в свой адрес
Минобороны решило увеличить число резервистов
Сборной Аргентины вылетела из Бразилии после срыва матча
Юрист напомнил о наказании за подглядывание в чужие окна
Сборная Марокко эвакуирована из Гвинеи после военного переворота в стране
Около тысячи человек, включая американцев, ждут вылета из афганского Мазари-Шарифа
Чемпион ОИ: меня возмущает, когда игрок садится на лавочку и считает деньги
На Алтае мужчина избил жену до смерти и лег с ней спать
Бразильская футбольная конфедерация сделала заявление о матче с Аргентиной
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания в школах
В Екатеринбурге с 19 этажа нового дома выпало окно
Ассоциация футбола Аргентины выступила с заявлением после прерванного матча с Бразилией
Дерипаска: переворот в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия
В Москве арендаторы выбросили диван вместе с «заначкой» хозяйки в 300 тыс. рублей
Президент УАФ заявил, что украинские футболисты получат солидную премию за матч с Францией
Аналитики выяснили, какие фильмы россияне предпочитают осенью
Все новости
«Осужденных били по голове ножками от табурета»
В ИК-14 в Хабаровском крае произошел бунт, есть раненые и погибшие
Госпереворот в Гвинее: военные арестовали президента Конде
Государственный переворот в Гвинее инициировали спецназовцы
Свадьба Моргенштерна, изгнание комика из России, Måneskin в Москве
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
За клевету на Лукашенко. Правозащитники сообщили о россиянке в СИЗО Бреста
Правозащитники рассказали о гражданке РФ, задержанной в мае за репосты в Twitter
Ахмад Масуд назвал условие для перемирия в Панджшере
Лидер афганского сопротивления призвал боевиков покинуть провинцию Панджшер
«Что-то не рассчитали»: вице-премьера Чехии допросят о несостоявшейся поездке в Москву
Полиция вызвала главу МВД Чехии из-за его планов посетить российскую столицу
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
Мурашко призвал страны G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
Глава Минздрава призвал не оценивать препараты от коронавируса с политических позиций
Кулинарные блогеры заполонили TikTok. Что они готовят
Что делают самые популярные кулинарные блогеры в TikTok
«Сказали — сам дурак»: как романтические аферисты разводят россиян
Жертвы брачных мошенников рассказали свои истории
Инцидент у Перевального. Пять человек заподозрили в повреждении газопровода в Крыму
Адвокат: ФСБ препятствует встрече с задержанными по подозрению в повреждении газопровода
Вопрос закрыт: Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым
Песков заявил об отказе Москвы обсуждать Крым с президентом Украины
«Дальневосточный Лас-Вегас»: как будут развивать игорную зону «Приморье»
Под Владивостоком создадут самую крупную в России игорную зону
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях