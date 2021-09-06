Экс-жена Мамаева через Instagram потребовала у футболиста купить одежду дочке

Бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана потребовала у экс-супруга купить для дочки Алисы одежду и обувь на зиму, обратившись к нему в историях Instagram.

«Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви. Купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь, пишу тут!» — написала Алана.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. У Мамаевых есть общий ребенок. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

Мамаев выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее Мамаева опубликовала видео с пьяным экс-супругом.

В ролике спортсмен находится в состоянии алкогольного опьянения. Он с трудом выговаривает фразу, в которой присутствует ненормативная лексика.