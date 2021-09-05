Судьбу матча Бразилия — Аргентина решит ФИФА

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) заявила, что отборочный матч чемпионата мира по футболу между Бразилией и Аргентиной официально приостановлен. Дальнейшую судьбу игры решит Международная федерация футбола (ФИФА).

«Отборочные матчи чемпионата мира — соревнования ФИФА. Все решения относительно организации и развития турнира находятся в исключительной компетенции ФИФА», — говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.