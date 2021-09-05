Аргентина покинула поле во время матча с Бразилией из-за возможного ареста игроков

Футболисты сборной Аргентины в полном составе покинули поле во время отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года против сборной Бразилии из-за того, что увидели возле поля представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa), которые хотели депортировать из страны четырех аргентинских игроков, сообщает TyC Sports.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Встреча была прервана при счете 0:0.