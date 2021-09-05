Первый тренер Смолова оценил игру футболиста в матче с Кипром

Владимир Поспелов, первый тренер форварда сборной России Федора Смолова, оценил игру футболиста в матче против Кипра, передает Sport24.

«Я всегда был за Федора. Вчера он вышел и сделал игру с Кипром. Что бы ни говорили про него — 2 передачи и 2 гола. Жалко, что с Хорватией Федор не играл, для меня это было непонятно», — сказал Поспелов.

Национальная команда обыграла Кипр в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проводит восстановительную тренировку после игры с Кипром.