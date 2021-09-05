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Хабиб назвал любимого журналиста

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал любимого журналиста.

«Познер. Очень много смотрю его беседы с серьезными людьми, а это всегда — серьезные люди, в возрасте, состоявшиеся личности. Мне интересно то, как он задает вопросы: он старается психологически ломать, я это чувствую. Еще он хорошо знает историю. Было бы интересно с ним пообщаться.

Дудь? Ну у него больше хайпа там. Не мой формат. Если сравнивать с Познером — это другой уровень. От Познера предложений не было, но принял бы с удовольствием», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Также боец рассказал, почему отказал Юрию Дудю.

«По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали. Я тогда так, как сейчас, интервью не раздавал, старался эмоционально не распыляться. Интервью забирают энергетику», — сказал спортсмен.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на предложение футбольного клуба КАМАЗ из Набережных Челнов сыграть за их команду

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