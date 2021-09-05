Кавазашвили — о сборной России: мы унижались от сборной Кипра, это позор

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу национальной команды в матче с Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Петр I строил Санкт-Петербург от моря, так как там были лучше деревья. Они таскали пароходы и бревна на плечах. Вот так я опишу игру с киприотами. Мы унижались от сборной Кипра, абсолютно бледная играя сборной России. Это позор, так нельзя играть. Что случилось с нашими мальчиками?

Такое ощущение, что российские футболисты разучились играть. Головин выглядел ужасно. Что он делает в «Монако»? После домашнего чемпионата мира — 2018 он изменился. Лицо страны не должно так играть в футбол. Мне жалко, что Карпин тренирует нашу сборную. Вспомните, как он играл, и сравните с нынешними игроками», — приводит слова ветерана «РБ Спорт».

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.

Ранее экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался о матче против команды Кипра.