Аргентинский нападающий не взял 10-й номер в «Барселоне» из уважения к Месси

Аргентинский нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро не захотел брать 10-й номер после ухода соотечественника Лионеля Месси во французский «Пари Сен-Жермен», хотя клуб ему предлагал. Об этом сообщает As.

«Они предложили мне, но я не принял предложение из уважения к Месси», – сказал Агуэро.

Нападающий взял в каталонском клубе 19-й номер, хотя в своей предыдущей команде — «Манчестер Сити» выступал под десятым.

Ранее сообщалось, что «десятку» в «Барселоне» получил 18-летний вингер сине-гранатовых Анссумане Фати.

Фати – воспитанник «Барселоны». Он дебютировал за первую команду в августе 2019 года. За это время он забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач в 43 матчах.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси также является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.