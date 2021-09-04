Россия осталась на первом месте в группе после матча Словакия — Хорватия

Сборная Хорватии по футболу обыграла Словакию в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Марсело Брозович. Он отличился на 86 минуте.

Таким образом, хорваты и россияне набрали по десять очков в группе H. Подопечные Валерия Карпина занимают первое место, опережая балканцев по разнице забитых и пропущенных мячей. На третьем месте располагается Словения (7).

На чемпионат мира попадет победитель группы. Команда, занявшая второе место, будет отбираться на мундиаль через стыковые матчи.

4 сентября Россия на выезде обыграла Кипр со счетом 2:0. В самом начале поединка счет в матче открыл Александр Ерохин. На 55-й минуте окончательный счет установил Рифат Жемалетдинов.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Хорватия встретится со Словенией. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.