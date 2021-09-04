Комментатор «Матч ТВ» раскритиковал сборную России за игру против Кипра

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре сборной России в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Кипра.

Напомним, Россия победила со счетом 2:0.

«Не игра, а ужас! Просто катастрофа», — написал Генич в Twitter.

В самом начале поединка счет в матче открыл Александр Ерохин. На 55-й минуте окончательный счет установил Рифат Жемалетдинов.

В своей отборочной группе подопечные Валерия Карпина занимают первое место, набрав десять очков. Киприоты располагаются на шестой строчке, имея в активе четыре балла.

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Кипр встретится со Словакией. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.