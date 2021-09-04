Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор пожаловался на отсутствие поддержки после перелома ноги, который он получил в поединке против Дастина Порье.

«С тех пор как я получил эту ужасную травму, мои коллеги почти не поддерживали меня. Наоборот они выпустили свои когти. Но можете не беспокоиться. Мне нравятся подколы этих мелких сучек, ведь мы еще с ними увидимся», — написал Макгрегор в Instagram.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее Макгрегор рассказал, как ему обойти Месси в списке Forbes.