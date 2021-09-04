Бывший вратарь сборной СССР дал совет Карпину

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили дал совет наставнику национальной команды Валерию Карпину, передает «Чемпионат.com».

«Карпин является живым авторитетом для наших парней. Все помнят его игры за нашу сборную. У Карпина все получится, если он вспомнит, как руководили игрой его бывшие наставники. Достаточно вспомнить, как тренировал Романцев. Уже будет гораздо меньше ошибок», — сказал Кавазашвили.

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Россией и Кипром.