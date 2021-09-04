Экс-вратарь сборной Кипра объяснил, почему считает Дзюбу великим игроком

Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо объяснил, почему считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу великим игроком.

«До сих пор храню футболку Дзюбы с матча двухлетней давности. У нашей сборной сейчас тоже новый тренер, как и у вас. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер не вызвал меня. Поэтому две главные звезды последнего матча между нашими странами сегодня не сыграют. Такова жизнь.

Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Все просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти игроков в мире, кто был бы похож на него», — приводит слова Пардо «Чемпионат».

16 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что сборная России должна уверенно обыграть Кипр в отборочном матче ЧМ-22.