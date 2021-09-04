Червиченко спрогнозировал, сколько мячей Россия «накидает» Кипру в отборе ЧМ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными России и Кипра, передает Metaratings.ru.

Поединок состоится 4 сентября в 19.00 по московскому времени. Для российской сборной матч станет выездным.

«Тут бы еще угадать, кто на поле выйдет. Думаю, если Смолов на поле выйдет, то он забьет. Мне кажется, что и Захарян сможет поразить ворота Кипра. Все, кто у нас будут впереди, могут спокойно забить. Думаю, что точно три мяча наши накидают киприотам», — заявил Червиченко.

Для сборной России этот матч станет вторым в сентябре и вторым под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, который сменил на этом посту Станислава Черчесова, уволенного из-за неудовлетворительный результатов выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020 (команда заняла четвертое место в группе, выиграв один матч и два проиграв). В первом поединке под руководством Карпина Россия сыграла вничью с вице-чемпионами мира — Хорватией. Встреча завершилась со счетом 0:0.