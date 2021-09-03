Канчельскис: эта сборная России бьется за тренера в отличие от команды Черчесова

Экс-полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о дебютном матче Валерия Карпина в качестве тренера сборной России.

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0.

«Давайте не будем говорить о зрелищности, качестве игры и так далее. Во-первых, ребята провели вместе только одну тренировку, во-вторых, идет отбор на самый престижный футбольный турнир, здесь не до красоты футбола, главное — результат. В матче с Хорватией Карпин его добился, какие могут быть вопросы?

Хорваты — наши главные конкуренты, мы им не проиграли. Я увидел план на игру Карпина, увидел изменения в игре по отношению к тому, что было до этого. Кто не видит никаких изменений и критикует вчерашнюю игру, скорее всего, ничего не понимает в футболе», — приводит слова бывшего футболиста национальной команды Sport24.

Также Канчельскис добавил, что в отличие от сборной Черчесова, эта команда бьется за тренера и хочет играть в футбол.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.

Ранее бывший голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил дебют Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.